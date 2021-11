Minden eddiginél több pénzt jut Magyarországnak – jóváhagyták az EU 2022-es költségvetését

Az Európai Unió jövő éves költségvetésében egyebek mellett 49,7 milliárd euró jut a koronavírus-járvány utáni fellendülés támogatására és a gazdasági, társadalmi és kohéziós beruházások ösztönzésére.

A közös agrárpolitikára 53,1 milliárd euró jut, az unió tengerészeti, halászati és akvakultúrát támogató alapja 971,9 millió euróval rendelkezik majd. Az egységes piac versenyképességének fokozására, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatására, beleértve az idegenforgalmi ágazatot is, 613,5 millió euró jut. Az egészségügyi unió támogatását és az egészségügyi szükségleteket 839,7 millió euró, az éghajlatsemlegességre történő átállást 1,2 milliárd euró segíti, míg a LIFE program keretében 755,5 millió eurót szánnak a környezetvédelmi és éghajlat-politikai intézkedések támogatására. A digitális összekapcsoltságot és a nagy teljesítményű közlekedési infrastruktúra létrehozását 2,8 milliárd euró támogatja. Az unió Erasmus+ oktatási ösztöndíja 3,4 milliárd euróval, a kulturális és kreatív ágazatok 406 millió eurós költségvetéssel rendelkeznek majd.

A tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokat az uniós csatlakozási folyamat követelményeinek teljesítésében, valamint a nemzetközi fejlesztést és együttműködést 15,2 milliárd euró segíti majd.

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának közleményében Deli Andor, a Fidesz EP-képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy „2022 rekord év lesz”, minden idők legnagyobb kohéziós kifizetésére kerülhet sor az unióban.

Poland is again under political attack at today's plenary session of @Europarl_EN. We stand by #Poland! Today, here in the plenary, we express our solidarity with our Polish friends and assure them of our support. Go Poland! Niech żyje Polska! 🇭🇺🇵🇱#EPlenary pic.twitter.com/pz6t2SADy3

— FideszEP (@FideszEP) October 19, 2021