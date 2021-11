Már az első napon összeomlott a svéd kormány

A lemondását követő sajtótájékoztatón Andersson kifejtette: nem akar kormányt vezetni olyan körülmények között, amikor megkérdőjeleződhet a kabinet legitimitása. Andersson, aki egyben a Szociáldemokrata Párt vezetője és Svédország első női miniszterelnöke, ugyanakkor tájékoztatta Andreas Norlén házelnököt arról, hogy továbbra is érdekli egy egypárti, szociáldemokrata kormány vezetése.

Magdalena Andersson szerint „egy koalíciós kormánynak le kell mondania akkor, ha egy párt úgy dönt, hogy távozik”. Hozzáfűzte: annak ellenére, hogy a helyzet a parlamentben változatlan, „újra kell próbálkozni”.

A Zöldek azután döntöttek arról, hogy megvonják a támogatást, miután a parlament az ellenzék által benyújtott alternatív költségvetési tervezetet fogadott el Andersson megválasztása után. Per Bolund, a Zöldek szóvivője szerint ez volt az első alkalom, hogy a svéd parlament olyan költségvetési tervezetet fogadott el, amelynek tárgyalásában „radikális jobboldali párt is részt vett”, utalva a Svéd Demokraták (SD) nevű jobboldali pártra.

BREAKING: Sweden's first female prime minister, Magdalena Andersson, has resigned hours after taking up the post. Andersson's party suffered a budget defeat in parliament and its coalition partner left the two-party minority government. https://t.co/O1Yk7Ak08t

— AP Europe (@AP_Europe) November 24, 2021