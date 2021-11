15 éves tini gyilkolt Coloradóban

Gyilkossági kísérlettel vádolnak egy 15 éves fiút egy coloradói iskola közelében történt lövöldözés miatt, amelyben hat tinédzser megsebesült – adta hírül a hatóságok közleményét a CNN.

A város rendőrkapitányságának közleménye szerint a tinédzsert elsőfokú gyilkossági kísérlettel vádolják. Személyazonosságát életkora miatt nem hozták nyilvánosságra.

Állítólag a 15 éves fiú volt a sofőrje egy Chrysler 300 típusú autónak, amely a 12 óra 45 perc körül történt lövöldözéskor a helyszínen volt. A rendőrség keddi közlése szerint megtalálták a lövöldözéshez kapcsolódó mindkét járművet, az előbb említett Chrysler 300 és egy Chevrolet Tahoe típusút.

Mint arról korábban beszámoltunk, a lövöldözés november 15-én történt az amerikai Colorado állam Aurora városának egyik főiskolája közelében. Hat, 14 és 18 év közötti diák megsebesült a fegyveres támadásban. A rendőrség beszámolója szerint bár egyikük sebesülése sem tekinthető életveszélyesnek, az áldozatok közül kettőre hosszú fizikai gyógyulás vár.

2021 év eleje óta több, mint 3000 tinédzser sebesült meg fegyveres támadásban, közülük legalább 1500-an vesztették életüket – ezeket az adatokat szemlélteti az alább látható térkép és diagram, melyet a Gun Violence Archive oldalán közöltek.

What a start to the week. 6 teenagers were wounded in a shooting on Monday involving multiple suspects in Aurora, Colorado. Although none of their injuries are life-threatening, those who sustained injuries were just 14 to 18 years old. Since the start of the year, nearly pic.twitter.com/qL9FHL2Vuk

— Haneefah Khaaliq for U.S. Senate (@HaneefahKhaaliq) November 16, 2021