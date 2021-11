Kétharmaddal nyerte nyerte a bolgár elnökválasztást a jelenlegi államfő

Kamelija Nejkova, a választási bizottság elnöke közölte: megválasztott elnöknek nyilvánítja Rumen Radevet, alelnöknek pedig Ilijana Jotovát, a döntést a hivatalos közlönyben is közzéteszik.

Előzőleg a választási bizottság közzétette az elnökválasztás november 21-én tartott második fordulójának eredményeit.

Eszerint a hivatalban lévő elnökre a szavazók 66,72 százaléka adta le voksát (1 539 650 szavazat). Ellenfele, a legutóbbi választásokig kormányzó, jobboldali Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) és a török kisebbségi párt támogatását élvező Anasztasz Gerdzsikov. a Szófiai Egyetem rektora a szavazatok 31,8 százalékát kapta (733 791 voks).

#BREAKING Rumen Radev reelected as Bulgarian president, the Central Election Commission said on Monday. pic.twitter.com/pwBesXQ9Nw

