Két nappal a gázolás előtt szabadult a wisconsini ámokfutó

Újabb fejlemények derültek ki a vasárnap esti Wisconsin állambeli Wukeshában történt tömeges gázolás ügyében – számolt be róla a BBC.

A 39 éves Darrell Brooks, akit a rendőrség a tragédia első számú gyanúsítottjának tart, a gázolás előtt egy késes támadás helyszínéről menekült el autójával, mert megtudta, hogy a rendőrök a helyszínre tartanak. A gázoló késelésben játszott szerepe egyelőre nem tisztázott, de mikor megtudta, hogy a hatóságok a bűntény helysznére tartanak autóba ült és elhajtott. Innen vezetett az útja a gázolás helyszínére, ahol később a sokkoló tragédiát okozta.

NEW: Sources have confirmed the person who police believe plowed through the Waukesha Christmas parade is Darrell Brooks Jr., 39, of Milwaukee.

Police will hold a 1 p.m. news conference. We will carry it live on @WISN12News.

— Hannah Hilyard WISN (@Hannah_WISN) November 22, 2021