Hatvankilós bernáthegyi mászott a háztetőre

A vendégségből hazatérő családon ijedelem lett úrrá, hogy házi kedvencük, Sámson egyik pillanatról a másikra eltűnt– írta a DailyMail.

A családtagok gyorsan a keresésére indultak, amikor hangos csörömpölés hallatszott. Kimentek a kertbe megnézni, ekkor látták meg, hogy a 60 kilós kutya a tetőn szaglászik.

Family's shock after they realise missing dog is on the ROOF of their house https://t.co/mn1LHbxTmM

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 23, 2021