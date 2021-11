Bulgáriai buszbaleset: a túlélők kitörték az ablakokat, mielőtt elérték volna őket a lángok

Még a sokat tapasztalt tűzoltókat is megrendítette a látvány, amely a hajnali buszbaleset helyszínén fogadta őket. A kiégett járműben elszenesedett holttestek hevertek. Az eddigi információk szerint a buszon utazó ötvenkét utas közül 46-an meghaltak a tűzben, köztük tizenkét gyermek. A busz ajtajai zárva voltak, így esélyük sem volt kimenekülni.

„Még soha nem láttam ehhez hasonlót, keresem a szavakat, a helyszínelő kollégák is alig térnek magukhoz. Az áldozatok olyan állapotban vannak, hogy rendkívül nehéz lesz őket azonosítani” – mondta a helyszínen Bojko Raskov, az ügyvezető kormány belügyminisztere.

Egy szófiai kórházban ápolják őket égési sérülésekkel.

A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok. Annyi bizonyos, hogy röviddel hajnali két óra után a busz áttörte a szalagkorlátot és kigyulladt, az viszont nem világos, hogy az ütközés után vagy közvetlenül előtte borult lángba.

„Lépésről lépésre próbáljuk rekonstruálni a történteket, a túlélők beszámolója alapján. Sajnos, eddig csak két utassal tudtunk beszélni a többiek sokkos állapotban vannak, két embert az intenzív osztályon kezelnek, nincsenek életveszélyben” – közölte Borislav Sarafov főügyészhelyettes.

At least 45 people, including 12 children, died in a bus accident in western Bulgaria. The coach party was returning to Skopje from a weekend holiday trip to Istanbul https://t.co/EYEosGbsxS pic.twitter.com/hvfqDEMtGP

— Reuters (@Reuters) November 23, 2021