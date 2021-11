Kölcsönökbe kényszerítik az amerikai haditengerészeket, mert annyit csúszik a fizetésük

Az amerikai haditengerészet néhány tengerésze kénytelen kölcsönt felvenni, mivel a fizetésüket csak hónapokkal később kapják kézhez – írja a Daily Mail. A haditengerészet tagjainak és családjaiknak pénzt kölcsönző Navy-Marine Corps Relief Society is jelezte, hogy az elmúlt hónapokban megnőtt a hitelkérelmek száma.

Egy, a Military.com-nak nyilatkozó forrás elmondta, a gondok akkor kezdődtek, amikor négy évvel ezelőtt elkezdték összevonni a személyzeti és ügyfélszolgálati részlegeket, ami létszámhiányhoz vezetett. A haditengerészet szeptemberben indította el a MyNavy karrierközpontot, hogy racionalizálja a szolgáltatásokat. A társaság alelnöke, Gillian Gonzalez elmondta, nemrég segített egy három hónapig fizetés nélkül maradó katonának, akinek a segélyszervezet egy 2500 dolláros csekket állított ki.

Egy másik tengerész júliusban a Redditen azt állította, hogy 16 hónapja nem kapott semmilyen alapvető lakhatási támogatást, és barátok kanapéján kényszerült aludni. A nő azt mondta, arra hivatkoztak, hogy több hiba történt a papírmunkával. Felettesei csak annyit mondtak neki, hogy legyen türelemmel.

Jelenleg az Egyesült Államok haditengerészeténél egy újonc tengerész havi 1785 dollárt keres, egy nyolcéves tapasztalattal rendelkező altiszt pedig havi 4189,50 dollárt kap a hivatalos adatok szerint. A tisztek fizetése magasabb, a teljes munkaidős zászlósok juttatásai havi 3395,80 dollárnál kezdődnek, a hosszú ideje szolgáló ellentengernagyok pedig akár havi 10 794 dollárt is kereshetnek. A fizetésen túl a haditengerészet lakhatási támogatást, ruházati pénzt és egyéb juttatásokat is biztosít.

Matt Knight parancsnok, a haditengerészet személyzeti parancsnokságának szóvivője elmondta, hogy bár a haditengerészetnek 30 napon belül el kell bírálnia az alapvető lakhatási támogatás módosítási kérelmeket, néha előfordulhatnak késések.

A fizetési késésekről közzétett információk felháborodást váltottak ki az interneten, az egyik Twitter-felhasználó „nemzetünk szégyenének” nevezte azt.

A Twitter-felhasználó @CarlHigbie vasárnap a haditengerészetnek tweetelt, azt írta: „a világ legegészségesebb embereit arra kényszerítitek, hogy oltást kapjanak, hogy továbbra is önkéntesként potenciálisan meghalhassanak az országunkért… Aztán még a fizetésüket sem adjátok meg nekik? Ez felháborító!!!”

So ⁦@USNavy⁩, you force the most healthy people in the world to get a vaccine so they can continue to volunteer to potentially die for our country… Then you DON’T even give them their paycheck? This is outrageous!!! https://t.co/MKj8CBslcq

— Carl Higbie (@CarlHigbie) November 21, 2021