Elfelejtett ígéret: a tálibok mégis cenzúrázzák a tévéműsorokat

A korlátozásokat vasárnap küldte el az afgán kormány illetékes minisztériuma a tévécsatornáknak. A tilalmak szerint nem kerülhet képernyőre olyan alkotás, amely ellentétes a saríával, az iszlám szigorúan vett törvénykezésével, vagy az afgán értékrenddel.

A szabályozás kitér arra is, hogy nem szabad olyan műsort sugározni, amelyben valakit megsértenek vagy megaláznak. A dpa német hírügynökség megjegyzi, hogy ez utóbbi kitétel annak a minapi műsornak a következményeként születhetett, amelyben egy akadémikus vitázott egy tálib szóvivővel.

Afghanistan's Taliban authorities issue a new ''religious guideline'' that calls on the country's television channels to stop showing dramas and soap operas featuring women actors https://t.co/s54fWtaiDj pic.twitter.com/qB3QvMwUXP

— AFP News Agency (@AFP) November 22, 2021