Célzott lövések: Európa-szerte zavargásokkal fogadták a megszorításokat

„Az erőszak orgiájaként” írta le a hétvégi zavargásokat Rotterdam polgármestere. A Covid-19-járvány miatti egészségügyi korlátozások ellen tiltakozók Brüsszeltől Rómáig utcára vonultak.

Éles lőszerrel lőttek Hollandiában

Eddig szokatlan eréllyel, éles fegyverrel leadott lövedékekkel is reagált a holland rendőrség a lezárásellenes tüntetők erőszakos fellépésére a hét végén. Rotterdamban november 19-én, pénteken fajult el az egyik, a részleges lezárások elleni tüntetés. „Az erőszak orgiájaként” írta le a péntekről szombatra virradó éjszakai zavargásokat Rotterdam polgármestere, Ahmed Aboutaleb – közölte a Ladepeche.fr. Az összecsapásokban többen megsebesültek a kikötővárosban, ahol az egészségügyi intézkedések ellen tiltakozók felgyújtottak egy rendőrautót, kövekkel dobálták és tűzijátékkal célozták meg a rendőröket. Több száz tüntető kerékpárokat gyújtott fel és közlekedési lámpákat tört össze. „Többször figyelmeztető lövések dördültek el. Egy ponton a helyzet annyira veszélyessé vált, hogy a rendőrök kénytelenek voltak célzott lövést is leadni” – közölte a rendőrség. Több tucat tüntetőt vettek őrizetbe. Hollandia volt az első ország Nyugat-Európában, amely a múlt héten részleges zárlatot vezetett be. A Covid-19-járvány miatt egészségügyi korlátozások sorát rendelték el, többek között az éttermi szektorban.







35 ezren vonultak a Hofburg elé

Bécsben az egykori császári palota tőszomszédságában tüntettek több tízezren. A tüntetésekre egy nappal azután került sor, hogy a kormány pénteken közölte: hétfőtől ismét lezárásokat jelent be országszerte, illetve hogy 2022. február 1-jétől kötelezővé teszi a koronavírus elleni oltást. A tüntetők osztrák és más zászlókat lengettek, és „nemet az oltásra”, „elég volt” vagy „le a fasiszta diktatúrával” feliratú transzparensekkel vonultak. Számuk délutánra a rendőrség szerint mintegy 35 ezer főre duzzadt. A tüntetők a bécsi belső körgyűrűn vonultak végig, mielőtt visszamentek a Hofburg felé. A rendőrség szóvivője elmondta, hogy kevesebb mint tíz letartóztatás történt a korlátozások és a náci jelképek tilalmának megszegése miatt. Sok osztrák szkeptikus az oltóanyagokkal kapcsolatban – ezt a nézetet a konzervatív Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), a harmadik legnagyobb parlament erő is támogatja.

Füstgránátot emel magasba egy tüntető a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló korlátozások ellen kitört zavargásokon Bécsben 2021. november 20-án (Fotó: MTI/AP/Florian Schroetter)

Égett a brüsszeli utca

Zavargók rohamozzák a rendőröket a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló korlátozások szigorítása elleni tüntetéseken, Brüsszelben 2021. november 21-én (Fotó: MTI/AP/Olivier Matthys)

Brüsszelben az eddigi egészségügyi intézkedések megerősítése ellen demonstráltak. A belga fővárosban hétfőn is zavargások voltak, a tüntetők padokat, utcabútorokat gyújtottak fel. Vasárnap a bécsi demonstrációhoz hasonlóan 35 ezren tiltakoztak a maszkviselés általánossá tétele és a belga kormány azon szándéka ellen, hogy kötelezővé tenné a távmunkát.

Permanens tüntetés a Circus Maximusnál

A hétfő déliutáni órákban is érzékelhető volt a feszültség a római Circus Maximusnál, ahol a hét végétől tart a tüntetés a védettségi igazolvány ellen. Olaszországban október 15-től kötelezővé tették a zöld kártyát, amely igazolja, hogy tulajdonosát vagy beoltották, vagy érvényes negatív PCR-tesztje van, vagy átesett a fertőzésen. Aki nem tudja felmutatni a védettségi igazolást, azt azonnal felfüggesztik a munkavégzés alól, és öt nap után már fizetés sem kap. Az igazolás nemcsak a munkavégzéshez szükséges, az élet számos területén, így például éttermekben, mozikban, színházakban, sportlétesítményekben és edzőtermekben, valamint a távolsági vonat-, busz- és komputazáshoz is kell. „A hozzánk hasonló emberek soha nem adják fel” – állt a tüntetők egyik transzparensén. Szinte senki sem viselt védőmaszkot a demonstrálók közül, akik hétfőn is a helyszínen maradtak, és egyre agresszívabban lépnek fel.

Buszokkal érkeztek a fővárosba a zágrábi tüntetők

Több ezren vonultak fel a hét végén Zágrábban is zászlókkal, keresztény és nemzeti jelképekkel, mert megítélésük szerint a korlátozások sértik a szabadságjogaikat. A horvát fővárosba buszokkal érkeztek a tüntetők az ország minden részéből. A tüntetést szervező Kezdeményezés a Jogokért és Szabadságért szerint a buszok nagy része Splitből, Zárából, Fiuméből és Eszékről, valamint Varasdról és Raguzából (Dubrovnik) érkezett.