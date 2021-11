Brutálisan megverte gyermeke anyját a sportoló, mégsem került börtönbe - VIDEÓ

Megosztás Tweet



Villámgyorsan bejárta az internetet az a biztonsági kamera által rögzített videófelvétel, amelyen Zac Stacy volt profi amerikaifutball-játékos különös kegyetlenséggel bántalmazta gyermeke anyját, Kristin Evanst.

Az eset pár nappal ezelőtt a sportoló volt feleségének floridai házában történt. Külföldi források szerint Stacy látogatásra érkezett, de egy vitát követően feldühödött, és többször megütötte a nőt, majd teljes erejéből nekilökte a televíziónak, amely ráesett.







A felvételt a TMZ hírportál is közzétette. Csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

A nő közben végig könyörgött Stacynek, hogy hagyja abba, de az erős izomzatú férfi továbbra is ráncigálta, és csupán a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Stacy végül lecsillapodott és elhagyta a házat. A volt felesége ekkor értesítette a rendőrséget.

A sportolót az incidens után egy héttel az oaklandi repülőtéren tartóztatta le a rendőrség. A hatóságok súlyos testi sértés és garázdaság miatt emeltek vádat ellene, első tárgyalását már a fogdában várta.

A törvényszék végül csupán 10 ezer dolláros (kb. 3 millió forint) óvadékot rótt ki rá, amelyet Stacy játszva kifizetett, és szabadon távozhatott.

A bírákat a biztonsági kamera által rögzített brutális felvétel sem hatotta meg, sem pedig a sértett vallomása: Kristin Evans ugyanis elmondta, hogy Stacyvel azért mentek szét, mert a volt férje már a terhessége elején bántalmazta őt, idővel pedig egyre durvább lett.

Ezenkívül azt is tudhatták a bírák, hogy a rendőrség már korábban is kiszállt az akkor még együtt lévő pár lakásához, ráadásul távoltartási végzést is kiadtak a férfi ellen.

A nő attól retteg, hogy egykori szerelme bosszút áll rajta, ezért a hatóságok elszállították egy biztonságos helyre, ahol gyermekének apja nem találhatja meg.

A címlapfotón a feleségét brutálisan bántalmazó Zack Stacy volt amerikaifutball-játékos (Forrás: Facebook)