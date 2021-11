Autó hajtott egy ünnepi felvonuláson részt vevők közé, többen megsérültek

Megosztás Tweet



Személyautó hajtott egy karácsonyi felvonulás résztvevői közé vasárnap az Egyesült Államokban, a Wisconsin állambeli Waukesha városában, több mint húszan megsérültek – közölte a helyi polgármester és a rendőrség.

Dan Thompson helyi rendőrfőnök legfrissebb tájékoztatása szerint voltak halálos áldozatok is, bár azt nem pontosította, hányan haltak meg. Ugyanakkor közölte, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

A CBS amerikai hírtelevízió regionális adója, a Channel 58 úgy tudja, legalább egy ember életét vesztette a tömeges gázolásban.







Shawn Reilly polgármester a WITI hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy tudomása szerint már elhárult a veszély.

A helyi rendőrség megerősítette, hogy rendőrségi művelet van folyamatban, s felszólította a lakosokat, hogy kerüljék el a belvárost. Dan Thompson rendőrfőnök elmondta, hogy azonosítottak egy gyanúsítottat az ügyben, de egyéb részletet nem említett.

Nem sokkal korábban a Milwaukee Journal Sentinel című amerikai lap számolt be a történtekről.

A Channel 58 szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy lövések is eldördültek.

⚠️🇺🇸#URGENT: Mass Causality Incident declared after car plows through parade in downtown Waukesha, Wisconsin#Waukesha l #WI

Dozens of injuries now reported after a suspect reportedly drove through police barricades at the Holiday Parade before opening fire.

Updates to follow! pic.twitter.com/SUvxVcO7vE — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 21, 2021

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint egy piros színű utcai terepjáró hajtott hátulról a felvonulóknak. Egy másik videón a rendőrök tüzet nyitottak az útakadályon áttörő járműre.

„Ahogy az épületek között sétáltunk, (...) láttuk az utcai terepjárót áthajtani padlógázzal a felvonulás útvonalán. Aztán hangos csattanást hallottunk és az elütött emberek fülsiketítő sírását és sikolyát” – mondta Angelito Tenorio, a közeli West Allis egyik városi tanácstagja. Hozzátette, hogy az elgázoltak között gyermekek is voltak.

TRIGGER WARNING ⚠️ Footage of the attack in downtown #Waukesha during the Christmas parade. A man saves a child from being struck. pic.twitter.com/FD4H3r7KhG — Gabriel Hébert-Rouillier 💀 (@Gab_H_R) November 22, 2021

A Twitteren több felvételen is látható volt, hogy a rendőrség és a mentősök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

Az incidens a Milwaukeetól 32 kilométerre nyugatra található Waukesha városában történt helyi idő szerint nem sokkal délután öt óra előtt.