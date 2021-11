Autó hajtott egy ünnepi felvonuláson részt vevők közé, többen meghaltak

Megosztás Tweet



Személyautó hajtott egy karácsonyi felvonulás résztvevői közé vasárnap az Egyesült Államokban, a Wisconsin állambeli Waukesha városában, öt ember meghalt és több mint negyvenen megsérültek – közölte a helyi polgármester és a rendőrség.

A haláleseteket helyi idő szerint késő este közleményben erősítette meg a rendőrség. A tájékoztatás szerint a számok változhatnak, mivel sokan – saját maguk, a mentők segítsége nélkül –, jutottak el a legközelebbi kórházba.

Steven Howard tűzoltóparancsnok elmondta, hogy 11 felnőttet és 12 gyereket szállítottak az egészségügyi intézménybe.







Dan Thompson helyi rendőrfőnök legfrissebb tájékoztatása szerint voltak halálos áldozatok is, bár azt nem pontosította, hányan haltak meg. Ugyanakkor közölte, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

A CBS amerikai hírtelevízió regionális adója, a Channel 58 úgy tudja, legalább egy ember életét vesztette a tömeges gázolásban.

Shawn Reilly polgármester a WITI hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy tudomása szerint már elhárult a veszély.

A helyi rendőrség megerősítette, hogy rendőrségi művelet van folyamatban, s felszólította a lakosokat, hogy kerüljék el a belvárost. Dan Thompson rendőrfőnök elmondta, hogy azonosítottak egy gyanúsítottat az ügyben, de egyéb részletet nem említett.

Nem sokkal korábban a Milwaukee Journal Sentinel című amerikai lap számolt be a történtekről.

A Channel 58 szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy lövések is eldördültek.

⚠️🇺🇸#URGENT: Mass Causality Incident declared after car plows through parade in downtown Waukesha, Wisconsin#Waukesha l #WI

Dozens of injuries now reported after a suspect reportedly drove through police barricades at the Holiday Parade before opening fire.

Updates to follow! pic.twitter.com/SUvxVcO7vE — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 21, 2021

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint egy piros színű utcai terepjáró hajtott hátulról a felvonulóknak. Egy másik videón a rendőrök tüzet nyitottak az útakadályon áttörő járműre.

„Ahogy az épületek között sétáltunk, (...) láttuk az utcai terepjárót áthajtani padlógázzal a felvonulás útvonalán. Aztán hangos csattanást hallottunk és az elütött emberek fülsiketítő sírását és sikolyát” – mondta Angelito Tenorio, a közeli West Allis egyik városi tanácstagja. Hozzátette, hogy az elgázoltak között gyermekek is voltak.

TRIGGER WARNING ⚠️ Footage of the attack in downtown #Waukesha during the Christmas parade. A man saves a child from being struck. pic.twitter.com/FD4H3r7KhG — Gabriel Hébert-Rouillier 💀 (@Gab_H_R) November 22, 2021

A Twitteren több felvételen is látható volt, hogy a rendőrség és a mentősök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

Az incidens a Milwaukeetól 32 kilométerre nyugatra található Waukesha városában történt helyi idő szerint nem sokkal délután öt óra előtt.