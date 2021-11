Teljesen kifosztott a tömeg egy Louis Vuitton boltot

Péntek este tömegesen fosztották ki a san franciscói Union Square-en található Louis Vuitton márkaboltot – adta hírül a TMZ. A tömeges rablás szemtanúinak sikerült megörökítenie a történteket, amelyek egy szempillantás alatt bejárták az internetet.

Azt nem tudni, hogy valóban egy megszervezett akcióról volt-e szó. Az üzletbe beszabadult emberek egy csomó, nem éppen pár száz forintos termékkel próbáltak meg eltűnni a helyszínről, mielőtt a rendőrség kézbe vette volna az ügyet. Olyan híresztelések is szárnyra kaptak, hogy a fosztogatók egész egyszerűen fellökték a biztonsági őrt, majd beszabadultak a kirakat túlsó oldalára.

A helyszínre érkező hatóság rendesen meglepődött a látottakon. Az alábbi felvételen az egyik rabló éppen a kocsija felé rohan, hogy eltűnjön a tett színhelyéről, ám a rendőrök megrohamozzák a járgányt, ütni kezdik a kasznit, majd kirántják a sofőrt a volán mögül és letartóztatják.

LMAO my coworker was right in front of the Louis Vitton raid in union square SF pic.twitter.com/TXReulhNeX

— 👻 Azja The FaBOOlous 👻 (@AzjaTheFabulous) November 20, 2021