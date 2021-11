Pánik tört ki a repülőtéren miután biztonsági ellenőrzés közben elsült egy lőfegyver

Egy utas vizsgálat közben belenyúlt a táskájába, megmarkolta a nála lévő lőfegyvert, ami elsült. A reptéren ideiglenesen leállították a járatok indítását – közölték a hatóságok.

A vétkes utas azonnal kirohant az ellenőrzőpontról, és elmenekült a repülőtér egyik kijáratán – derült ki a tájékoztatásból. Nem szándékos, hanem vétlen lövöldözés történt.

An unintentional gun discharge in the Atlanta airport caused mass panic today among passengers who thought there was an active shooter.

In 2014, Georgia lawmakers passed a NRA-supported “guns everywhere” law allowing loaded guns inside airports. #gapol pic.twitter.com/fmUnV4GA3f

— Shannon Watts (@shannonrwatts) November 20, 2021