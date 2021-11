Kígyómarással végzett feleségével a kapzsi férj

Elképesztő családi drámáról számolt be a CNN. Egy indiai család a hitvesi ágyában talált rá vérző karú, ájult lányára. Az áldozatot azonnal kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni. Kiderült, hogy a halál oka egy kobra marása volt. A 25 éves ara egy kétéves fiút hagyott hátra maga után.

A történet azonban itt még korántsem ér véget. A lány családja valami nem hagyta nyugodni, gyanakodni kezdett és a rendőrség felé fordult segítségért. A hatóság nyomozást rendelt el, a nyomok pedig a keserű sorsú feleség férjéhez vezettek, akiről kiderült, hogy ő a valódi gyilkos.

A 27 éves férfi három évvel ezelőtt kelt egybe a lánnyal, kapcsolatuk szép szerelemnek indult, ezt az áldozat hozománya is alátámasztotta: az esküvő 720 grammnyi aranyat, autót és több mint hatezer dollárnyi készpénzt hozott a konyhára. Ám a szegényebb hátterű újdonsült férj és családja még ennél többet akart kicsikarni.

A feleség tanulási zavarokkal küszködött, amelyeket a férj az apósától kapott pénzért cserébe próbált meg kezelni, de elege lett, csupán az anyagiak érdekelték, ezért úgy döntött, úgy döntött „eltakarítja” az útból feleségét.

