A pokol tüzében ég Hollandia – sokkoló felvételek a pusztításba torkolló tüntetésekről

Sokkoló képsorok járták be az internetet Hollandiából, ahol a kormány a múlt héten ismét részleges zárlatot vezetett be a koronavírus-járvány új hullámának terjedése miatt.

Amellett, hogy egy sor egészségügyi korlátozással sújtotta különösen az éttermi ágazatot, amelynek este 8 órakor be kell zárnia, a vezetés most azt tervezi, hogy betilt bizonyos helyszíneket a nem beoltott emberek számára, beleértve a bárokat és éttermeket.

A szankciók országos felháborodást keltettek, tüntetők százai vonultak az ország nagyvárosainak utcáira, Rotterdamban és Hágában viszont elszabadult a pokol, ugyanis a tüntetők nekitámadtak a hatóság embereinek, emellett rendőrautókat és bicikliket is felgyújtottak.

#Netherlands 🇳🇱 Scenes of chaos tonight in #Rotterdam A protest against the government's health/vaccine pass project and sanatary restrictions escalates in the city center.

The Globalists Medical Tyrans are Plunging 🇪🇺 Europe Into Chaos #ReclaimTheLine #Resist pic.twitter.com/SsI5f0KevK

— La French ConAction..🇫🇷 (@LFConaction) November 19, 2021