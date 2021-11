Volt brit bevándorlási igazgató: A migránsok tudják, hogy itt minden ingyen van, és nem képesek kitoloncolni őket

Az új csúcsot követően, a brit bevándorlási hivatal korábbi vezetője a Times Radio műsorának adott interjújában arra figyelmeztetett: a migránsok „tudják, hogy megütik a főnyereményt”, ha sikerül megérkezniük az Egyesült Királyságba – számolt be róla a Daily Mail.

Kevin Saunders szerint Nagy-Britannia „nagyon vonzó” az illegális bevándorlók számára, mivel „tudják, hogy nem fogják őket kitoloncolni”, ha beléptek az ország területére.

– fogalmazott.

Hozzátette: ez komoly aggodalomra ad okot, mert így nem tudják, hogy pontosan kik érkeznek az országba és honnan, hiszen az illegális bevándorlók még a saját nevükről is hazudnak.

„A legnagyobb vonzerő az, hogy ezek az emberek tudják, hogy az Egyesült Királyságban minden ingyenes: oktatásban, orvosi ellátásban, pénzjuttatásban, lakhatásban részesülnek, ez mind nagyon-nagyon csábító számukra” – fejtette ki a bevándorlási hivatal korábbi főtisztje.

Saunders szerint a leghatékonyabb módszer az lenne, ha az Egyesült Királyságba érkezett összes migránst egy országon kívüli táborba vinnék, és ott kezelnék a helyzetüket.

„Ez az egyetlen módja annak, hogy megállítsuk a migránsok bejövetelét az Egyesült Királyságba. Láttuk, hogy a franciák a szárazföldön és a La Manche-csatornán próbálkoznak a feltartóztatásukkal, de semmi sem működik” – húzta alá.

Arra a kérdésre, hogy miért kell országon kívülinek lennie a migránstábornak, azt felelte, az illegális bevándorlók továbbra is az Egyesült Királyságba fognak jönni, mert tudják, hogy ott nem képesek őket tömegesen kitoloncolni, ha a menedékjogi kérelmük elbukik.

Boris Johnson teljes felülvizsgálatot rendelt el a migránsválság ügyében. A miniszterelnök állítólag „elkeseredett” amiatt, hogy kormánya nem tudta csökkenteni a hajókon érkező migránsok számát, és azt szeretné, ha a miniszterek „megdupláznák” a válság megoldására irányuló erőfeszítéseket.

A brit vezetőség a héten korábban felháborodását fejezte ki, hogy Franciaország nem képes kezelni a migránsválságot – számolt be bennfentes forrásokra hivatkozva a Daily Mail.

„Több száz embert hagytak a halálba hajózni, miközben csak néhány hajót állítottak meg. Úgy tűnik, hogy szuverén területet engedtek át a bűnöző embercsempészeknek” – mondta a brit médium egyik belső forrása.

Az Egyesült Királyság legmagasabban jegyzett politikusai állítólag azzal vádolják Emmanuel Macron köztársasági elnököt és Franciaországot, hogy nem teljesítette az élet védelmére vonatkozó kötelességét.

Bennfentesek azt is felfedték, hogy a brit minisztériumban azzal fenyegetőznek, hogy megvonják a Franciaországnak folyósított 54 millió fontos támogatást. Ezt az összeget eddig azért biztosították a franciáknak, hogy növeljék a járőrök számát és megállítsák a partjaikat elhagyó migránsok „armadáját”.

A hét elején Emmanuel Macron válasza is megérkezett. A francia köztársasági elnök a brit belügyminisztert, Priti Patelt bírálta, amiért korábban a sajtóban rájuk hárította a migránsválság kezelésének felelőségét.

„Itt vannak a britek, akik a partnerség és a provokáció között ingadoznak... fokoznunk kell az együttműködést” – fogalmazott Macron.

Az elnök, aki nem hozott fel konkrét példákat az állítólagos brit provokációkra, azt is ígérte, hogy Párizs soros uniós elnökségét arra fogja felhasználni, hogy fokozza a migránsválság eredetét vizsgáló munkát.

Nem véletlenül aggódnak ennyire Nagy-Britanniában, hiszen pont egy hete, múlt hét vasárnap érte robbantásos terrortámadás az országot.

A robbanás vasárnap délelőtt a liverpooli nőgyógyászati klinika parkolójában, egy taxiban történt, amelynek utasa – az elkövető – a helyszínen meghalt. A taxisofőrnek sikerül idejében kimenekülni az autóból, és bár megsebesült, de már hazatérhetett a kórházból.

Azóta a brit hatóságok terrorcselekménynek minősítették az esetet. Az, hogy nem történt nagyobb tragédia egy hős taxisofőrnek köszönhető, aki tucat ember életét mentette meg, amikor a bombával felszerelkezett öngyilkos merénylőt bezárta az autójába. A taxi sofőrjének sikerült megmenekülnie, csupán könnyebben sérült meg.

A taxis, David Perry a rendőrségen elmondta, hogy utasa eredetileg azt kérte, hogy a kórháztól fél mérföldre lévő liverpooli anglikán katedrálishoz vigye, ahol egy rendezvényen Anglia nemzeti hőseire emlékeztek.

Azóta pedig kiderült, hogy a merénylő néhány évvel ezelőtt érkezett a Közel-Keletről. Emad al-Swealmeen, amikor menedékjogot kért az Egyesült Királyságban, megváltoztatta a nevét Enzo Almenire, hogy „nyugatiasabbnak tűnjön” – írta a DailyMail.

Almeri származása vitatott, ő szír és iraki származásúnak vallotta magát, de a biztonsági források szerint valójában Jordániából érkezett. A belügyminisztériummal állítólag évek óta vitában állt a tartózkodási státusza miatti kérelmével kapcsolatban.

A lap szerint az öngyilkos merénylő a szélsőséges Iszlám Állam (ISIS) által használt „sátán anyja” golyócsapágyas bombát épített, hogy „maximalizálja a mészárlást”.

Al-Swealmeen a bombát házilag készítette. Ezt, a TATP nevű instabil, nagy erejű robbanóanyagot használták iszlamista terroristák a 2015-ös párizsi öngyilkos merényletnél, valamint a 2017-es manchesteri koncerten is.

EXCLUSIVE: Suicide bomber who died when his device blew up outside Liverpool hospital is Syrian asylum seeker, 32,https://t.co/L7glMDijBD pic.twitter.com/B9Kniz5jVd

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 15, 2021