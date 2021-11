Műtéte után újabb információkat közöltek Joe Biden egészségügyi állapotáról

Közzétette a Fehér Ház Joe Biden amerikai elnök pénteki egészségügyi vizsgálatainak eredményeit, amelyek szerint az Egyesült Államok első embere továbbra is jó egészségnek örvend, így szolgálatait a jövőben is képes lesz ellátni.

Joe Biden elnökön pénteken a Washington melletti Bethesdában, a Walter Reed katonai kórházban rutinjellegű vastagbéltükrözést is végrehajtottak, majd teljes körű egészségügyi kivizsgálásnak vetették alá.

Biden orvosa, Kevin O'Connor elmondta, hogy tükrözés során egy három milliméteres, jóindulatú polipot távolítottak el az elnök vastagbeléből. A daganat kivizsgálásának eredményei várhatóan a jövő héten fejeződnek be.

During Biden's colonoscopy, a benign-appearing polyp was removed, according to a summary of the president's physical.

Biden physician Dr. Kevin O'Connor: "President Biden remains a healthy, vigorous 78-year-old male, who is fit to execute the duties of the presidency."

