A tüntetések és erőszak napja Ausztriában és Hollandiában

Több tüntetést is meghirdettek szombatra Bécsbe a járvány elleni korlátozások miatt. Néhányan összetűzésbe kerültek a rendőrökkel, kővel, üveggel dobálóztak, többeket őrizetbe vettek. Ausztria az első európai ország, amely teljes – az oltottakra és oltatlanokra is vonatkozó – zárlatot, kijárási tilalmat rendelt el hétfőtől. Mindeközben a korlátozások ellen tiltakozó fiatalok rendőrökre vadásztak Rotterdamban. A rendfenntartók szerint veszélybe került az életük, csak figyelmeztető lövésekkel tudták megfékezni a rájuk támadó tömeget. Több embert lőtt sebbel vittek kórházba, vannak sérültek a rendőrök között is – számolt be az M1 Híradója.