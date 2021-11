Visszavette az elnöki jogköröket Joe Biden

Az Egyesült Államok elnöke, aki „rutin béltükrözésen esett át, közép-európai idő szerint 17 óra 35 perc tájban beszélt Kamala Harris alelnökkel és a kabinetfőnökével. Jó hangulatban volt, és ekkor vette vissza a jogköröket” – írta Jen Psaki fehér házi szóvivő a Twitteren.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.







— Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021