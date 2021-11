Tűzoltók mentették meg a fán rekedt medvét

A tűzoltók az éjszaka közepén siettek a bajba jutott teremtés segítségére, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy medvebocs fent rekedt a fán – olvasható a News Fox 24 oldalán.

„Két barátommal láttam, hogy egy medve megy át az úton. Megálltunk, és néztük a bocsot, ám amikor meglátott minket, megijedt, és felmászott egy fára” – mondta egy szemtanú, aki ezután segítséget hívott.

A kiérkező tűzoltók mentették meg a fán ragadt állatot, akit egy háló segítségével sikerült befogni, és biztonságban lehozni. A bocsot ezután átadták az erdészeti hatóságoknak. A medvebocs körülbelül egy éves, és 30 kilós.

A bear cub was rescued from a tree in Gorizia, Italy, after it was spotted by passerby in the area.

Firefighters then released the bear to the state forestry service. https://t.co/dIXgxCqI9B pic.twitter.com/aicrpxkcMY

