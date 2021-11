Ötszáz illegális migráns kísérelte meg átlépni a fehérorosz–lengyel határt

A lengyel hadsereg hőkamerái rögzítették, amikor péntekre virradóan mintegy 500 illegális bevándorló kísérelte meg átlépni a fehérorosz–lengyel határt. A lengyel hatóságoknak sikerült megakadályozniuk az átkelést, de négy határőr megsebesült.

„Valaki a határ túloldaláról könnygázt is bevetett. Négy lengyel katona könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor a migránsok kőzáport zúdítottak rájuk. Egyikük megkísérelt egy pallót a határkerítés fölé emelni, de a lengyel hatóságok ezt megakadályozták” – mondta a lengyel határőrség szóvivője, Anna Michalska.

A katonák a parton állókat figyelmeztették, hogy a jéghideg víz rendkívül veszélyes és ne próbáljanak meg gumicsónakkal átkelni. A figyelmeztetés ellenére egy 19 éves határsértő a napokban megpróbált átkelni, de belefulladt a folyóba.

A péntek reggeli légi felvételeken látszik, hogy valóban üres a terület. A lengyel hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy még több ezer illegális bevándorló lehet a határ menti erdőkben.

„Poland terrorist, Poland terrorist.” says migrant after failing to breach the Polish border.

No, Poland is not terrorist, Poland respects and defends its border, and will not let anyone enter illegally.

🇵🇱

pic.twitter.com/TI4wI9Bu1Z

— Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) November 19, 2021