Kamala Harris az ideiglenes amerikai elnök

Joe Biden elnök pénteken átadta a hatalmat Kamala Harris alelnöknek arra a rövid időre, amíg ő altatásban van egy rutin béltükrözés miatt. „Az alelnök ez idő alatt a nyugati szárnyban lévő irodájában fog dolgozni” – jelentette ki Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője.

Vice President Harris to become first woman with presidential power while Biden is under anesthesia for routine colonoscopy https://t.co/SZnWkrlTNR

