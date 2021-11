Jégből építették meg a katedrálist a Tátrában

Pénteken a turisták előtt is megnyílt a Magas-Tátra immár hagyományos, jégből épült téli attrakciója. A turisztikai látványosságot ezúttal a Santiago de Compostela-i Szent Jakab-katedrálisáról mintázták. A Szlovákiában is egyre súlyosabb járványhelyzet miatt az Ótátrafüred felett található Tarajkán a jégtemplomot csak a koronvíruson átesett vagy védettségi igazolvánnyal rendelkező turisták látogathatják – számolt be az M1 V4-Híradója.



Európa népszerű zarándokhelyéről, a Spanyolországban található Santiago de Compostela Szent Jakab-katedrálisáról mintázták 225 tonna jégből készült, a 11 méter magas építményt, amely várhatóan a Magas-Tátra legnépszerűbb látványossága lesz.

Az 1200 méteres tengerszint feletti magasságban található Tarajkán idén kilencedik alkalommal készült jégcsoda a téli szezonra.

Martin Boruta jégszobrász 18 napig dolgozott a jégkatedrális építésén. „Ez természetesen csapatmunka, de én főleg a magasban dolgoztam, a tornyokat faragtam és a kész díszelemeket, a szobrokat illesztettem a helyükre” – mondta.

A jégtemplom bal szárnyában egy Szent Jakabot ábrázoló, fából készült szobrot is elhelyeztek.

Gothic Church Made Entirely of Ice Opened in the High Tatra Mountains https://t.co/fQ8kjVMsqF #travel pic.twitter.com/82wYr3ZdkZ

— Yettio Travel Mag (@YettioTravelMag) January 3, 2017