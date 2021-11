Robbanás volt egy NATO-minősítésű fegyvergyárban Romániában

A baleset az ország déli részén, az Olt folyó partján található Babeniben történt. A Valcea megyei katasztrófavédelem szóvivője szerint a detonáció akkor következett be, amikor egy régi taposóaknát próbáltak hatástalanítani. A robbanás nyomán nem keletkezett tűz, a sérültek közül kettőt eszméletlen állapotban szállítottak kórházba.

4 people were killed and four others were injured in the #explosion of an anti-personnel #mine at the Băbeni weapons factory in Vâlcea, southern Romania. The activity of the factory focus on military technology, being a certified supplier for the Romanian defence ministry& @NATO. pic.twitter.com/niQS5rNMzB

