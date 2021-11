Palacsintává lapította az autóját egy kamion, a sofőr mégis megúszta!

A 46 éves nő az I5-ös autópályán haladt Washington államban, amikor hátulról belehajtott egy nyerges vontató, és teljesen maga alá gyűrte a Nissan Altima típusú autóját – számolt be a People magazin honlapja.

A sokkoló képek ellenére az autót vezető nő könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

There’s really not a word to describe this collision. Miraculously believed to be minor injuries. The car was struck from behind, folded the car in half, and semi came to rest on top of the car. In my 14 year career, I have never seen anything like it. https://t.co/iUsSNIhHYV pic.twitter.com/EPGI70s3Um

— Trooper Rocky Oliphant (@wspd7pio) November 16, 2021