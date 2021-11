Hiába keresztelkedett meg, mecsetbe járt imádkozni a liverpooli merénylő

Újabb információkat közölt a rendőrség a múlt vasárnapi liverpooli robbantás ügyében. A nyomozó hatóság úgy véli, az iraki születésű al-Swealmeen hét hónappal ezelőtt bérelt egy ingatlant Liverpoolban, tehát valószínűleg legalább azóta kezdte beszerezni a saját készítésű bombájához szükséges „alapanyagokat”, és bőven volt ideje megtervezni a robbantás részleteit – adta hírül a Daily Mail.

A rendőrség a lakáshoz közeli kocsmában és egy városi menedékszállón is több, gyanús tartalmú csomagot talált, amelyek szoros összefüggésben állhatnak a merénylővel. Russ Jackson rendőrfőnök-helyettes arról tájékoztatott, hogy a nyomozás gyors ütemben halad, a nyomozócsoportok éjszaka is dolgoznak.

A Daily Mail arra is kitért, hogy az elkövető annak ellenére, hogy 2017 tavaszán a liverpooli anglikán katedrálisban megkeresztelkedett, az utóbbi hónapokban rendre egy helyi mecsetbe járt és együtt imádkozott a muzulmánokkal. Ez arra enged következtetni, hogy al-Swealmeen csupán azért vette fel a kereszténységet, hogy ne toloncolják ki az országból.

Arra viszont, hogy al-Swealmeen kapcsolatban állhatott-e valamely terrorszövetkezettel, egyelőre még nincs bizonyíték, és a rendőrség úgy véli, a férfi „magányos” végrehajtónak bizonyult.

Emad Al Swealmeen "was seen worshipping with Muslims during Ramadan and praying with a friend in the week before Sunday's attack".https://t.co/IX5aJ3CKBb

— Tom Harwood (@tomhfh) November 18, 2021