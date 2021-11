Tévesen azonosították az ausztrál kislány elrablóját

Az ausztrál kislány október 16-án tűnt el egy kempingből, és 18 nappal később, egy Carnarvonban lévő házban találták meg, épségben. Elrablásával kapcsolatban őrizetbe vették a 36 éves Terence Darrell Kellyt. A hír gyorsan körbejárta a sajtót is, ám az egyik ausztrál tévécsatorna, a Seven tévesen egy másik férfi fotóját tette közzé a gyermekeablásról szóló híradásaiban.

Az ausztrál kislány, Cleo Smith október 16-án tűnt el családja sátrából egy Carnarvon városához közeli kempingből, a keresését szinte azonnal elindította a helyi nyomozó hatóság. A kislányért az egész ország összefogott. Az ügyön száznegyven fős csapat dolgozott, és a rendőrség több mint ezer lakossági tippet kapott. Cleót 18 nap keresés után találták meg egy Carnarvonban lévő házban, sértetlenül.

A kislány megtalálása után a rendőrség letartóztatta és megvádolta a 36 éves Terence Darrell Kellyt a gyermek elrablásával. A Cleo Smith elrablásával vádolt férfiról azóta kiderült, hogy megszállott játékbaba-gyűjtő, aki a Facebookon futtatott álprofilok alatt élte kitalált családjával az életét. A gyermekrablás óriási visszhangot keltett a médiában.

A letartóztatás után néhány órával a Seven Network tévécsatorna is közölte a hírt, azonban tévesen egy másik férfi, Terrance Flowers fotóit tette közzé az elrablóként azonosítva.

'Not acceptable': Nyamal man launches defamation claim against Seven Network after being wrongly identified as Cleo Smith abductor #CleoSmithfound pic.twitter.com/Bb7AqDHeB2

— NITV (@NITV) November 5, 2021