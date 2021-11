Marxból írta szakdolgozatát a Szovjetunióban Biden jelöltje

Megosztás Tweet



Az amerikai elnök a Szovjetunióban végzett kazahsztáni–amerikai ügyvédet, akadémiai és korábbi politikai tanácsadót, Saule Omarovát kívánja kinevezni az amerikai bankszektort felügyelő intézmény (OCC) élére.

Joe Biden kinevezési tervéről a Reuters még szeptemberben számolt be. A National Review írásában ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, Joe Biden eddig nem úgy kormányzott, mint az a konszenzusos, mérsékelt politikus, akinek beiktatásakor mutatta magát. Az adott helyzet függvényében nézetei a demokratáktól már megszokott adó- és pénzköltéstól a progresszív szélsőségesekig terjedtek.

De legalább szovjet szimpatizánsokat nem nevezett ki kormányzati pozíciókba. Eddig.





Saule Omarova Biden jelöltje az amerikai bankszektort felügyelő intézmény (OCC) élére. A pénzminisztériumhoz tartozó iroda kissé homályos pozíció, a pénzügyi szektor szabályozása szempontjából azonban nagyon fontos. A pozíciót mindeddig viszonylag megkérdőjelezhetetlen emberek töltötték be, mivel az elnökök tisztában voltak vele, hogy ez a pozíció nem elsődlegesen politikai jellegű, és tisztességességet és objektivitást igényel. Omarova kinevezése azonban sok vitát gerjeszt, nem véletlenül.

Marxból írta szakdolgozatát a Szovjetunióban az amerikai elnök jelöltje

Karl Marx német filozófus-közgazdásznak, a kommunista eszmék egyik kidolgozójának bronzszobra, miután Marx születése 200. évfordulójának alkalmából leleplezték szülővárosában, Trierben 2018. május 5-én. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Omarova 1966-ban született Kazahsztánban, amikor az még a Szovjetunió része volt, és 1989-ben diplomázott a Moszkvai Állami Egyetemen, ahová a Lenin személyes akadémiai ösztöndíjjal járt. Szakdolgozatát Karl Marx gazdasági elemzése és a forradalom elmélete a Tőkében címmel írta. Érthető, miért érdekli a szenátorokat a szakdolgozat, mivel Omarovát az Egyesült Államok kormányában betöltött fontos tisztségre való alkalmassága szempontjából szeretnék értékelni. Pat Toomey szenátor azt kérte, hogy Omarova adja át szakdolgozatát a szenátus banki bizottságának, ez azonban nem történt meg.

A szenátusi bizottság megerősítési eljárásának szerves és szabályos része a korábbi munkák áttanulmányozása, ennek fényében Omarova elutasítása finoman szólva is figyelemre méltó. Önmagában persze az ösztöndíj nem kizáró ok, Andrew Stuttaford szerkesztő még októberben úgy fogalmazott, „a totalitárius társadalmakban az emberek többsége egyetért, bármiben is hisz valójában”, és jónéhányan, akik ugyanebben az ösztöndíjban részesültek, azóta bebizonyították, hogy megértették a kommunizmus gonoszságát, valamint a központi tervezés működésképtelenségét.

Omarova azonban nem tartozik közéjük,

2019-ben például az egykori Szovjetunió intézkedéseit legitimáló megjegyzéseket tett, mint például: „ott nem volt nemek közötti bérszakadék.” Kérdés, miért kellene az embereknek megváltoztatni véleményüket a Szovjetunióról?

Omarova tavaly a Cornell jogi professzoraként 71 oldalas tanulmányt írt, amelyben „a központi banki mérleg átfogó átalakításának tervezetét kínálja fel a modern pénzügyek központi felépítésének újratervezésének alapjaként”. A tanulmány címe Főkönyvi kivonat (The People's Ledger), és amellett érvel, hogy a Federal Reserve vegye át a szokásos banki funkciókat, hogy „gyakorlatilag véget vessen annak a bankolásnak, ahogyan azt ma ismerjük”. A Wall Street Journal is megjegyezte, hogy ez a dokumentum nem egyedi eset volt.

A „progresszív főáramlat” szovjet irányba mutat?

A National Review cikkében úgy fogalmaz, meglehet, hogy Omarova hagyományos értelemben nem szovjetbarát, azonban a közelmúltig úgy tűnik, hogy a központi tervezés egy olyan formája mellett érvelt, amely messze túlmutat a „progresszív főáramlaton”, és amely nagyon is hasonlít a szovjetek gazdaságirányításba vetett hitéhez.

Ez azonban, ahogyan a történelem megmutatta, a Szovjetunió potenciálja nagy részének elherdálásához, végül pedig a gazdasági összeomláshoz vezetett. Omarova ezt a kudarcot a saját szemével látta, de úgy tűnik, hogy ebből a kudarcból nem sokat tanult. Az, hogy a kormány őt akarta kiválasztani egy ennyire érzékeny posztra, elég sok mindent elárul, és ez nem jó szcenárió.

Tisztán gyakorlati szempontból a bankok szabályozásáért felelős személy nem gondolkodhat úgy, hogy meg kell szüntetni a banki tevékenységet, ahogyan azt ma ismerjük.

Amúgy pedig Biden elnöknek nem lenne túl nehéz dolga, ha találni szeretne egy olyan vezetőt a bankszektort felügyelő intézmény élére, aki nem kötődik Trockij szavai szerint a történelem szemétdombjára való gazdasági gondolkodásmódhoz.

A szerkesztő szerint Biden elnöknek vissza kellene vonnia ezt a jelölést, és ha pedig nem tenné, a kinevezést a szenátusnak el kellene utasítania.

A konzervatívok nyílt levelükben szólítják fel Joe Bident, hogy ne nevezze ki Omarovát egy ilyen fajsúlyos tőkepiaci pozícióba. Úgy fogalmaztak, hogy Omarova messze nem az amerikai bankrendszer tudományos kritikusa, hanem egy radikális aktivista, aki korábban világossá tette, hogy véget akar vetni az általunk ismert banki tevékenységnek.

Omarovát november 18-án hallgatja meg a szenátusi szakbizottság.