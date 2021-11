Interneten rendelt bérgyilkossal akarta megöletni a férjét

Az 52 éves Wendy Lynn Wein elismerte, hogy bérgyilkossal akarta megöletni a volt férjét – írja a Fox2 Detroit.

A nő az interneten keresgélve bukkant rá egy magát bérgyilkos közvetítőnek hirdető, „Rent-A-Hitman” (azaz „Bérelj bérgyilkost”) néven futó weboldalra. A szolgáltatás persze nem volt valódi, egy kiberbiztonsággal foglalkozó vállalat tesztoldalként működtette.

Wein felvette a kapcsolatot a weblap üzemeltetőivel és részletezte szándékait, azok viszont azonnal értesítették a rendőrséget. Egy álruhás nyomozó találkozóra hívta a nőt egy kávézóba, az pedig szóban is elmondta, hogy meg akarja öletni a volt férjét, ezért pedig ötezer dollárt is felkínálna (kb. 1,6 millió forintot).

A megrendelő megadta az ismeretlennek a volt férje nevét, lakcímét, munkahelye címét, és elárulta, merre tartózkodik egy átlagos napon a férfi. A nyomozó egy második találkozót is megbeszélt a nővel, aki akkor át is adott neki kétszáz dollár (kb. 64 ezer forint) előleget. A bizonyíték birtokában Weint letartóztatták.

A nő ezután beismerő vallomást tett, amiért cserébe maximum 9 év szabadságvesztést szabhatnak ki rá. Az ítélethirdetés dátumát a bíróság 2022. január 13-ára határozta meg.

