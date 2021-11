Észtország is kerítést épít a migránsinvázió ellen

Megosztás Tweet



Még mindig több ezer migráns vár arra a fehérorosz–lengyel határon, hogy valamilyen úton-módon átjussanak a drótkerítésen. Az éjszakai órákban is volt áttörési kísérlet, de ezeket ismét visszaverték a lengyel határőrök. Közben a varsói kormány bejelentette, hogy a migránsok elhagyják a Kuznica környékén létesített tábort. A helyzet azonban továbbra is feszült a térségben, ezért Észtország bejelentette, hogy 1700 katonát mozgósít és drótkerítést épít a határon – hangzott el az M1 híradójában.



Mindannyian szíreknek vallották magukat egy tízfős migránscsoportból a litván határőröknek, amikor feltartoztatták őket a fehérorosz határ közelében. A bevándorlók azt állították: a fehérorosz határőrök kényszerítették őket arra, hogy a Nocsia folyónál próbálkozzanak az illegális átkeléssel.







A litván határőrök száraz ruhát és élelmiszercsomagot adtak az illegális bevándorlóknak, majd visszafordították őket Fehéroroszország felé.

Eközben a lengyel határszakaszon sikerült feloszlatni a Kuzsnyicánál felgyűlt migránstömeget. A határsértők kedden kövekkel és könnygázgránátokkal dobálták meg az egyenruhásokat, akik vízágyúval válaszoltak. Az összecsapásokban a határ őrzésére kivezényelt katonák és rendőrök közül többen megsérültek és kórházi ellátásra szorulnak.

„Vannak, akik köveket dobálnak, de gránátok is nagyon gyakoriak. Ezeket nem Irakból vagy Szíriából hozták magukkal, csakis a fehérorosz rezsimtől kaphatták. Speciális csúzlikból lőnek könnygáz- és villanógránátokat is a határt őrzőkre”

– nyilatkozta a lengyel rendőrfőkapitány szóvivője.

A fehérorosz hatóságok közben tagadják, hogy segítenék a határsértőket, sőt a kormány állítása szerint azt tervezik, hogy elszállítják a migránsok egy részét.

A lengyel határhelyzetre reagálva Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en arról beszélt, hogy 2015-ben Magyarország is kapott a lengyelektől segítséget a migránsok megállítására, ezért most rajtunk a sor: „2015-ben a V4-országok mindegyikéből, így Lengyerországból is érkeztek határőrök ide, a magyar–szerb határra, és nyújtottak segítséget ahhoz, hogy stabilizálni lehessen a határőrizetet. Épp ezért mi is készen állunk, hogy amire szüksége van Lengyelországnak, azt a segítséget a V4-ek másik két tagjával együtt megadjuk.”

A kuzsnyicei határátkelőnél kedd estére lenyugodtak a kedélyek. Az illegális bevándorlók visszatértek a senki földjéről a fehérorosz oldalra, ahol egyes becslések szerint még mindig csaknem ötezren várakoznak a drótkerítés mentén.