Egyre magasabbra csap a hisztéria – belföldi terroristának minősítenek szülőket az Egyesült Államokban

A republikánusok szégyenletesnek nevezték a lépést, egyben elítélték Merrick Garland igazságügyi minisztert is, azonnali lemondását követelve.

Jim Jordan ohiói republikánus képviselő, a képviselőház igazságügyi bizottságának rangidős tagja úgy fogalmazott, „az FBI kémkedett Trump elnök kampánya után. Visszaéltek a FISA-eljárással. És most a szülőket veszik célba”. (A FISA célja a szövetségi bűnüldöző és hírszerzési szervek belföldi tevékenységének felügyelete, a szervezetet 1978-ban hozták létre – a szerk.)

Rick Scott floridai szenátor a virginiai választás kapcsán beszélt arról, „a szülők tudják, hogy a gyerekeiket a kritikai fajelmélettel befolyásolják Virginiában, és a demokraták ezt le akarták tagadni. A szülők azonban nem szeretik, ha hazudnak nekik”.

Scott tényekkel válaszolt: Virginia oktatási minisztériuma webhelyének oldaláról felsorolta a CRT (a kritikai fajelmélet bevett rövidítése – a szerk.) támogatói által írt könyveket.

Jordan nyilvánosságra hozta a Garlandnak címzett levelet, amelyben részletesen ismertette a bejelentő állításait, egyben kiemelte: „a legjobb esetben is, ha feltételezzük, hogy ön a vallomása idején nem tudott az FBI október 4-i memorandumára válaszul tett intézkedéseiről, ez az új bizonyíték arra utal, hogy a bizottság előtt tett vallomása hiányos volt, és további magyarázatot igényel. Ha azonban a tanúvallomása idején tisztában volt az FBI intézkedéseivel, akkor ez a bizonyíték azt mutatja, hogy ön szándékosan félrevezette a bizottságot a minisztérium által a szövetségi terrorizmusellenes eszközök felhasználásának természetéről és mértékéről, hogy az iskolai tanácsüléseken az aggódó szülőket célba vegye. Az igazságügyi bizottság szeretné tovább értékelni eskü alatt tett vallomásának pontosságát és teljességét.”

And now they’re targeting parents. pic.twitter.com/187WwuDm2I

They abused the FISA process.

The FBI spied on President Trump’s campaign.

– tweetelte a republikánus képviselőház igazságügyi bizottsága, hozzátéve, mindezt a nemzeti iskolaszövetség (NSBA) által küldött levél miatt, amelyet visszavontak. Ijesztő – tette hozzá a bizottság.

All because of a letter sent from the National School Boards Association that was withdrawn.

As we speak, Joe Biden’s FBI is spying on parents.



„Az FBI a terrorelhárítási részleget használta a szülők elleni nyomozásra” – erősítette meg Steve Scalise, a képviselőház republikánus frakcióvezetője. „Ezek a dokumentumok ellentmondanak annak, amit Merrick Garland, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere eskü alatt mondott a kongresszusnak” – hangsúlyozta.

„A Biden-kormányzat terroristaként kezeli azokat a szülőket, akik nem értenek egyet velük. Ezt nem tűrhetjük el” – tette hozzá. Josh Barnett republikánus kongresszusi képviselőjelölt úgy fogalmazott, „a kommunista demokrata párt hadat üzent a szülőknek azzal, hogy fegyverként használta az örökké korrupt FBI-t”. Ken Buck coloradói republikánus kongresszusi képviselő szégyenről ír, és kiemeli, hogy „az FBI a kritikai fajelmélet ellen felszólaló szülőket veszi célba”. Egyben felszólította Garland minisztert, hogy eskü alatt tanúskodjon a kérdésben.

Drew Ferguson georgiai republikánus képviselő szerint „Merrick Garland igazságügyi miniszternek magyarázatot kell adnia”. Hozzátette, a dokumentumokból az derül ki, hogy tiltakozó szülőket „Fenyegetés” címkével látták el.

Jane Timken, az ohiói Republikánus Párt korábbi elnöke azt emelte ki, hogy az FBI (és a kormányzat) eljárása mélységesen nyugtalanító, és azt bizonyítja, hogy Merrick Garland eskü alatt hazudott. Hozzátette hozzá: „Garlandnak ezért azonnal felelnie kell.”

The FBI is using its counterterrorism division to investigate and add "threat tags" to parents speaking out at school board meetings.

This is deeply disturbing and proves that Merrick Garland LIED under oath.

Garland needs to answer for this immediately. https://t.co/68UbNQT2aO

— Jane Timken (@JaneTimkenOH) November 16, 2021