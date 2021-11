Vízágyút vetettek be a lengyel határőrökre támadó migránsok ellen – VIDEÓ

Leállították a lengyel rendvédelmi erők a Kuznica Bialostocka határátkelőnél kedd délelőtt megkezdődött ostromot, amely során a migránsok köveket és hanggránátokat használtak, a lengyel oldalról pedig vízágyúkat és könnygázt vetettek be, a határt védők közül hárman megsérültek – közölte a lengyel média.

A lengyel határőrség kedd délelőtt közölte: a kuznicai határátkelő fehérorosz oldaláról migránsok támadják a lengyel rendvédelmiseket. Kora délutáni órákban Stanislaw Zaryn, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője a Twitter közösségi fiókján megírta: leállították a támadások első hullámát.

Rendőrségi közlés szerint az ostrom több mint két órán át tartott. A lengyel nemzetvédelmi tárca szerint

A támadás „az elejétől a végéig” elő volt készítve – mondta el a térségbeli rendőrségi szóvivő, Tomasz Krupa, hozzátéve, hogy a legagresszívabb személyek arca el volt takarva, és zsákokba előkészített köveket szállítottak nekik folyamatosan, a hanggránát- és a kővetéshez pedig csúzliszerű tárgyakat is használtak.

A lengyel hatóságok három sérültről számoltak be. Stanislaw Zaryn közlése szerint egy lengyel rendőr komoly fejsérülést szenvedett. Később a határőrség is közölte, hogy kórházba szállítottak egy tisztviselőnőt, akit kővel találtak el. A nemzetvédelmi tárca pedig egy arcán megsérült katonáról adott hírt.

A tárca azt is megerősítette, hogy lengyel oldalról vízágyúkat és könnygázt vetettek be.

