Újabb robbantás Liverpoolban – a nyomozást segíti a tűzszerészek akciója

A Sefton Parkban végrehajtott robbantásra a liverpooli klinika előtt történt terrorcselekmény nyomozásának részeként került sor, a lakosoknak nem kellett aggódniuk – írta a DailyMail.

A Nagy-Britanniát megrázó robbantásos merénylet vasárnap délelőtt a liverpooli nőgyógyászati klinika parkolójában, egy taxiban történt, amelynek utasa, az elkövető, a helyszínen meghalt. A taxisofőr észrevette a kliensen feszülő robbanómellényt, ezért kiszállt, az autót pedig bezárta, ezzel megmentve az ott tartózkodó emberek életét.

Brit sajtóértesülések szerint a merénylő, aki a bombát a liverpooli lakásában készítette el, a Közel-Keletről érkezett, és telepedett le évekkel ezelőtt az Egyesült Királyságban. Személye az MI5 számára korábban ismeretlen volt.

Boris Johnson hétfőn a koronavírussal kapcsolatos sajtótájékoztatóján „éberségre” szólította fel az országot.

– fogalmazott a miniszterelnök.

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.

This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.

The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee

— Priti Patel (@pritipatel) November 3, 2020