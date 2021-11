Kövekkel és fémcsövekkel dobálták a migránsok a lengyel határőröket

Továbbra is tombol a káosz a lengyel–fehérorosz határon. Azok az illegális bevándorlók, akiknek sikerült bejutniuk Fehéroroszországba, csapdába kerültek a határátkelőknél.

A drótkerítés mentén egyes becslések szerint akár ötezren is várakozhatnak a fehérorosz oldalon. A tömegben teljesen alaptalan hírek keltek szárnyra, hogy már úton vannak a buszok, és Németországba szállítják őket.

Az iraki kormány jelezte: aki haza szeretne térni, azt a kormány költségén hazaszállítják.

Sokan azonban inkább erőszakkal próbáltak ismét betörni lengyel területre, ellenük a lengyel hatóságok kénytelenek voltak vízágyút és könnygázt bevetni.

Összecsapások voltak egy másik határszakaszon is, ahol a bevándorlók a műszaki zárat próbálták megbontani, majd kövekkel dobálták meg a lengyel határőröket. A hatóságok ott is könnygázzal oszlatták szét a csoportosulást.

Polish police are using water cannons, tear gas, and stun grenades against desperate refugees at the Poland-Belarus border.

The UN has described the conditions for refugees as "catastrophic" as they face hypothermia and starvation. pic.twitter.com/EIKDnbBRpZ

— Chad Loder (they/them) (@chadloder) November 16, 2021