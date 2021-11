Hárman meghaltak az újabb robbantásban

Robbantások rázták meg Uganda fővárosát. Három ember meghalt, több tucatnyian pedig megsérültek – írta a Reuters.

Három öngyilkos merénylő robbantott Uganda fővárosában, Kampalában. A szemtanúk beszámolói szerint az emberek fedezékbe menekültek, a közeli autók pedig lángba borultak. Az egyik robbantás a parlament, a másik pedig a központi rendőrőrs közelében történt.

„A föld megremegett, azt hittem, megsüketülök” – mondta egy őr, aki a közelben dolgozott. „Láttam egy kigyulladt járművet, mindenki pánikba esett és rohant.”

A Mulaago kórházban kezelik a robbanásban megsérült legalább 33 személyt, akik közül 5 állapota válságos – közölte Fred Enanga, rendőrségi szóvivő.

UPDATE: There have been 2 explosions in Kampala. One of the explosions happened on Parliamentary avenue next to the Jubilee Insurance offices. The other happened near CPS. #NTVNews pic.twitter.com/NABnxwo4Ex

— NTV UGANDA (@ntvuganda) November 16, 2021