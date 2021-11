Egy 11 éves kislány az egyetlen túlélője a repülőgép-szerencsétlenségnek

A repülőgép-szerencsétlenség hétvégén történt a Michigan-tó Beaver-szigeténél. Az ingázó gépen öten utaztak. A balesetet egyetlen egy személy élte túl, egy 11 éves kislány – olvasható az Independent magazin oldalán.

Laney Perdue az édesapjával, valamint három másik személlyel utazott az ingázó repülőn, amikor a gép helyi idő szerint szombaton 13:30-kor lezuhant a Welke repülőtéren. A gyermeket kritikus állapotban szállították kórházba.

„Ez az utolsó emléke a balesetről” – mondta Laney édesanyja. Christina Perdue fájdalmát szavakba sem lehet önteni, elmondása szerint férje adta a legjobb „medveöleléseket”, ezzel védte meg a balesetben kislányukat is. „Imáinkban gondolunk a balesetben elhunyt többi személyre is” – zárta gondolatait az édesanya.

