Az ISIS által használt bombát épített a liverpooli merénylő

Újabb információk derültek ki a vasárnapi liverpooli robbantásról. Vasárnap este három embert vettek őrizetbe az angol városban, miután felrobbant egy autó egy helyi kórház parkolójában. A detonációban egy ember meghalt, egy másik megsérült.

Azóta a brit hatóságok terrorcselekménynek minősítették az esetet. Az, hogy nem történt nagyobb tragédia egy hős taxisofőrnek köszönhető, aki tucat ember életét mentette meg, amikor a bombával felszerelkezett öngyilkos merénylőt bezárta az autójába. A taxi sofőrjének sikerült megmenekülnie, csupán könnyebben sérült meg.

A taxis, David Perry a rendőrségen elmondta, hogy utasa eredetileg azt kérte, hogy a kórháztól fél mérföldre lévő liverpooli anglikán katedrálishoz vigye, ahol egy rendezvényen Anglia nemzeti hőseire emlékeztek.

Azóta pedig kiderült, hogy a merénylő néhány évvel ezelőtt érkezett a Közel-Keletről. Emad al-Swealmeen, amikor menedékjogot kért az Egyesült Királyságban, megváltoztatta a nevét Enzo Almenire, hogy „nyugatiasabbnak tűnjön” – írta a DailyMail.

Almeri származása vitatott, ő szír és iraki származásúnak vallotta magát, de a biztonsági források szerint valójában Jordániából érkezett. A belügyminisztériummal állítólag évek óta vitában állt a tartózkodási státusza miatti kérelmével kapcsolatban.

A lap szerint az öngyilkos merénylő a szélsőséges ISIS által használt „sátán anyja” golyócsapágyas bombát épített, hogy „maximalizálja a mészárlást”.

Almeri a bombát házilag készítette. A TATP instabil, nagy erejű robbanóanyag, a „sátán anyja” néven is ismert. Ezt a robbanóanyagot használták iszlamista terroristák a 2015-ös párizsi öngyilkos merényletnél, valamint a 2017-es manchesteri koncerten is.

