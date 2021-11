Annyira sok a börtönlázadás, hogy intézkedési tervet dolgoztak ki

Megosztás Tweet



Guillermo Lasso ecuadori elnök a börtönlázadások lecsillapításáról szóló intézkedési tervet jelentett be hétfőn annak nyomán, hogy az utóbbi időben számos rab életét követelő erőszakhullám söpört végig a latin-amerikai ország büntetésvégrehajtási intézetein.

A terv értelmében határozatlan ideig katonák és a szövetségi rendőrség alakulatai fogják a rendfenntartási feladatokat ellátni az ország börtöneiben. Lasso Guayaquil városában tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az intézkedéseket tisztségviselők széles körével egyeztetve fogadták el. Hangsúlyozta, hogy az erőszak kezelése Ecuador számára az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb kihívása.

Kijelentette, hogy Ecuador a kábítószerkereskedő maffiák külső fenyegetésével kénytelen szembesülni, amelyek át akarják venni a börtönök irányítását. Hangsúlyozta, hogy a börtönlázadások lecsillapításáról szóló







intézkedési terv magában foglalja a párbeszédet és az emberi jogok tiszteletben tartását, illetve elképzeléseik szerint nemzetközi szervezetek támogatását is.

A rend fenntartása érdekében katonákat is be fognak vetni a biztonsági ellenőrzések során a börtönökön kívül és belül is. Leszögezte, hogy mindezt az ország alkotmányával és törvényeivel összhangban fogják elvégezni.

Az elnök egyben Orlando Fabián Fuel tábornokot nevezte ki vezérkari főnöknek, Fausto Cobót, az ecuadori hírszerzés vezetőjét pedig megbízta a büntetésvégrehajtási intézeteket felügyelő hatóság (SNAI) irányításával.

Mint mondta, hétfőn ezer rendőr és katona érkezett erősítésként a Guayaquil kikötővárosában működő Guayas N1 börtönbe, ahol legalább 68 halottja és huszonöt sérültje volt egy rabok közti leszámolásnak a hétvégén.

Az utóbbi hónapokban Ecuadorban több erőszakcselekmény is történt a latin-amerikai ország túlzsúfolt büntetés-végrehajtási intézeteiben,

ahol mintegy 39 ezren raboskodnak. Az ecuadori vezetés szerint az erőszak hátterében a börtönöket ellenőrizni akaró, kábítószerrel kereskedő rivális bandák közti ellentétek állhatnak.

Szeptemberben 118 rab vesztette életét szintén a Guayas N1 börtönben lezajlott bandaütközetben. Ennek nyomán Guillermo Lasso államfő a rend helyreállítása és az újabb erőszakcselekmények elkerülése érdekében hatvan napra rendkívüli állapotot hirdetett az ország összes fegyintézetében. A börtönök ellenőrzése során fegyverek, gránátok, kések, lőszerek, mobiltelefonok és kábítószerek kerültek elő.