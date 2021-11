Zsebkéssel szabadította ki magát a krokodil szájából

A Parks and Wildlife elöljárói szerint a 60 éves férfi még múlt szerdán indult horgászni a McIvor folyó egyik távoli szakasza menti partján, Hope Vale közelében – írta a The Guardian.

Kedvenc partrészén épp egy bika pihent, ezért úgy döntött, elzavarja onnan. Éppen csak a vízbe dobta a horgot, amikor hirtelen egy hatalmas krokodil bukkant fel a vízből, és pillanat alatt felborította őt.

A nagy testű hüllő a férfi csizmája köré szorította az állkapcsát, és vonszolni kezdte a parton. A férfi egy faágban próbált megkapaszkodni, de végül nem bírta tovább és elengedte, a krokodil pedig a folyó felé vette vele az irányt.

Ekkor eszébe jutott, hogy nála van a zsebkése, amellyel többször fejbe szúrta a ragadozót, mielőtt az még a vízbe húzta volna – az állat erre hirtelen elengedte a férfit, így az kikászálódott a partra. Sérülései ellenére saját autójával hajtott a közeli kórházba, ahol ellátták.

A környezetvédelmi minisztérium szakértői kedden a már az egészségügyi központban beszéltek a férfival. Úgy vélik, hogy a krokodilt a bika vonzotta a területre.

