Vérfarkast kiáltottak a falu lakói

Villámgyorsan elterjedt Kwaqongqota lakóinak körében az a hír, miszerint az 59 éves Diesel Michael Makambit egy vérfarkas támadta meg, ugyanis a férfi holttestét jókora állkapocsnyomok borították. A helyiek szentül hisznek a félelmetes mitikus lény létezésében és rettegnek a falu határában bóklászni napnyugta után – adta hírül a DailyMail.

Villagers in South Africa fear 'werewolf' is prowling the area but police blame wild dogs. ANC councillor-elect Kholiwe Faku urged Kwaqongqota residents to stop spreading werewolf myths and said Mr Makambi was killed by pitbulls from a nearby town. https://t.co/RPDWFTEnwM

