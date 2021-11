Súlyos terrorveszély fenyegeti Nagy-Britanniát

A bejelentés a Boris Johnson kormányfő által vezetett Cobra vészhelyzeti bizottság hétfő délutáni ülését követően történt, egy nappal azután, hogy egy liverpooli klinika előtt bomba robbant – írja az Independent.

A robbantásos merénylet vasárnap délelőtt a liverpooli nőgyógyászati klinika parkolójában, egy taxiban történt, amelynek utasa – az elkövető – a helyszínen meghalt. A taxisofőr észrevette az utason feszülő robbanómellényt, ezért kiszállt, az autót pedig kuncsaftjára zárta, megmentve ezzel egy tucat ember életét.

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.

This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.

The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee

— Priti Patel (@pritipatel) November 3, 2020