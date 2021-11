Pattanásig feszült a helyzet a lengyel–fehérorosz határon: a feltorlódott bevándorlók napközben Kuznice település felé vették az irányt, ahol most több százan néznek farkasszemet a határt védő lengyel katonákkal. A lengyel hatóságok szerint bármelyik percben elszabadulhatnak az indulatok. Közben a politikai színtéren is tart az adok-kapok: az unió szankciókat ígér, a fehérorosz elnök viszont nem enged – számolt be róla az M1 Híradója.