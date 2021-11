Legalább egy új atomerőmű építéséről tárgyalnak Hollandiában

Megosztás Tweet



A kormányalakításban részt vevő pártok, a VVD, a D66, a CDA és a ChristenUnie további atomerőművek építéséről tárgyalnak.

Ez legalább egy nagy vagy két kisebb atomerőmű építését jelentené – írja a német RTL a de Volkskrant című lap értesüléseire hivatkozva. Úgy tűnik, a vita már nem arról szól, meg kell-e építeni az atomerőműveket, hanem inkább arról, mennyi pénzt hajlandó befektetni a kormány.

Végleges döntés még nincs

A hollandiai atomerőművek számáról és az állami támogatás összegéről még nem született végleges döntés. A kabinetalakításban részt vevő források számolnak, jelezték, hogy döntés a koalíciós megállapodás véglegesítése után várható.







Mark Rutte pártja, a VVD, valamint a CDA (Kereszténydemokrata Tömörülés) a tárgyalások során nyolc atomerőmű építését javasolta. A szociálliberális D66 hezitál a kérdésben.

A de Volkskrant lap úgy fogalmaz, a további atomerőművek építése áttörést jelenthet az energiaellátásban kitűzött ambíciózus zöldcélok eléréséhez.

Tény, hogy az atomenergia előállítása során gyakorlatilag nem szabadul fel széndioxid, tehát kevésbé káros a természetre, mint a szén- és gáztüzelésű erőművek.

Hollandiában jelenleg egy atomerőmű működik, a zeelandi Borssele-ben, a parlamenti többség azonban a több atomenergia mellett voksol. Dilan Yeşilgöz (VVD) leköszönő klímaügyi államtitkár a hét elején a Rádió 1 adásában azt mondta, a döntést a következő kabinetnek kell meghoznia.

Amint arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a belga Reform Mozgalom (Mouvement Réformateur) elnöke, Georges-Louis Bouchez is kiállt az új atomerőművek építése mellett a Le Soirnak adott interjújában az energiaválságra adott válaszként.

A britek és a franciák az atomenergia mellett

Nagy-Britannia már döntött az atomenergia felhasználásról, új fejlesztésű, kisméretű reaktorokat fognak építeni az energiabiztonság érdekében. Az Egyesült Királyság kormánya kedden jelentette be, hogy a világ egyik első kis moduláris reaktora (SMR) tervezésének következő lépéseit a Rolls-Royce SMR 210 millió font új kormányzati finanszírozásával támogatja. Egy SMR 1 millió otthon energiaellátására képes, ami egy Leeds méretű városnak felel meg.

Európában nemcsak a britek fektetnek be az atomenergiába, hanem a franciák is. Emmanuel Macron elnök bejelentése szerint egymilliárd eurót fordítanának új atomerőművek építésére. Fontos megjegyezni, hogy Franciaország Európában a maga 56 atomerőművével már most is vezető szerepet tölt be ezen a téren.

Macron kinevezésekor még azt mondta, hogy csökkentené Franciaország függőségét az atomenergiától, de az egekbe szökő gázárak, valamint a klímavédelmi célok megváltoztatták az irányt.

Ráadásul Franciaország főként közép- és kelet-európai uniós országból álló csoporttal (amelynek tagjai Lengyelország, Románia, Magyarország, Bulgária, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia és Finnország) közösen levelet küldött az Európai Bizottságnak. Ebben azt kérik, hogy az atomenergiát nyilvánítsák hivatalosan is zöld energiának.

Hollandia kezdetben még nem, de az alsóházi kritikát követően csatlakozott a több atomenergia mellett érvelő országok csoportjához.

a parlamenti többség azt szeretné, ha Hollandiában több atomenergiát használnának, a döntést azonban a következő kabinetnek kell meghoznia.

Az ellenzők csoportját Németország vezeti

Nem minden európai ország csatlakozik azonban az atomenergiát előtérbe helyező országokhoz, Németország, Ausztria, Dánia és Spanyolország egyáltalán nem akarják, hogy az atomenergiát zöld energiának nevezzék. Legfontosabb érvük a nukleáris hulladék kezelése körüli aggályokra vonatkozik, valamint a biztonság kérdésére. Az Európai Bizottság várhatóan jövőre nyilatkozik arról, hogy az atomenergia valóban zöld energiának tekinthető-e.