Julius Krein: Úgy látom, társadalmi és kulturális értelemben Amerika egy nehéz hely

Megosztás Tweet



Interjút adott a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában Julius Krein amerikai író, újságíró.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza:

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

– Krein úr, itt Budapesten részt vesz a szólás, sajtó és véleményszabadságról szóló konferencián. Így 2021-ben, amikor ezekről, a közélet nagyon fontos alapelveiről gondolkozunk, vajon inkább az aggodalmak vannak többségben, vagy az, hogy rendelkezünk ezekkel a jogokkal?







– Bizonyosan az aggodalmak vannak túlsúlyban, ami az elmúlt években alakult ki. Talán a legérdekesebb, az, hogy a múlttal ellentétben – és itt most az Egyesült Államokról beszélek – nem arról van szó, hogy egy központi, állami cenzúra lenne, még csak nem is a szó szoros értelmében vett médiacenzúra, hanem a nagy technológiai vállalatokhoz kapcsolódik. A koncentrálódó gazdasági hatalomhoz, ahhoz a szélesebb, a fogyasztók fölött gyakorolt hatalomhoz, amivel ezek a nagy cégek rendelkeznek. Nem is egyszerűen csak szólásszabadság-kérdésről beszélünk, hanem tényleg sokkal mélyebb gazdasági kérdésekről, ahhoz ahogyan az amerikai gazdaság, és amerikai szellemi tulajdon rendszere kinéz.

– Sokan nagyon optimisták voltak az új médiafelületek megjelenésével kapcsolatban, hogy akkor mindenki információforrás lehet, és rengeteg információ jelenik meg a piacon, ezen a helyen. Másfelől viszont ezekről a nagy technológiai cégekről úgy beszélünk, mint cenzorokról. Szóval miközben az információ kapui nyílnak, ezzel egy időben más szempontból záródnak is. Ez önmagában egy ellentmondás.

– Ez így van. Azt hiszem, hogy amit az emberek szem elől tévesztettek, amikor arról beszéltek, hogy majd mindenki újságíróvá válhat az az, hogy miközben van ebben igazság, de, ha mindenki újságíró, akkor már senki sem az, és így azt sem derül ki, hogy mi igaz, és mi nem. Eközben pedig az történt, hogy szétromboltak egy csomó egyéb médiaintézményt – újságokat, televíziókat, és más médiumokat, amelyek hirdetésekből tartották fenn magukat. A bevétel mind átvándorolt a közösségi médiához. Az érintettek komolyan átalakuláson mentek át ahhoz, hogy fennmaradjanak, és jórészt már csak egy nagyon szűk közönségnek szólnak, elsősorban pártos alapon a legelkötelezettebbek számára. Emellett különösen igaz, hogy a politika sporttá alakult. Ha ma politikai adásokat néz Amerikában, pontosan ugyanolyan, mintha amerikai futballt nézne. A stúdióberendezés ugyanolyan, a kommentátorok ugyanúgy rajzolnak ábrákat egy kis képernyőn és magyarázzák a történéseket. Nagyon sajnálatosan ennek az az eredménye, hogy a néző rengeteg dologról nem értesül, amely nem fér bele a leegyszerűsített közvetítési keretbe. Márpedig a legfontosabb ügyekről sem értesülnek, például az amerikai gazdaságot érintő kudarcokról, a 2008-09-es nagy recesszióhoz vezető okokról, vagy a külpolitika hibáiról. A hibák nagyon mélyen gyökereztek az amerikai társadalomban, nem pusztán csak egyik, vagy másik párthoz kötődtek. Ennek a jelenségnek a második legkomolyabb kihatása az, hogy az emberek többsége, aki ebbe a sportközvetítéshez hasonlatos hamis politikai világba kerül, egyre inkább elszigeteli a politikai történésektől, amelyeket egy egyre szűkebb elit formál, jórészt lobbisták és technokraták. Ez pedig egy nagyon egészségtelen helyzet.

– Ez egy nagyon érdekes megfigyelés; a párhuzam a politika és sport között. Ez pedig oda vezet, hogy a politikának szórakoztatónak kell lennie, egy bizonyos módon? Inkább, mint, hogy problémákat oldjon meg, politikai megoldást kínáljon a mindennapok problémákat?

– A hír nem pusztán maga a hír, hanem egy termék, amelyet el kell adni, ezt pedig állandó túlzások által lehet elérni. Az embereknek általában nem örömöt közvetít, hanem inkább megijeszti őket. Minden választás idején elhangzik, hogy ez lesz minden idők legfontosabbja, vagy, hogy az egész világ össze fog omolni. Minden válság idején halljuk, hogy „minden idők legsúlyosabbja”. Szóval az emberek egy nagyon eltorzított képet kapnak arról, hogy ténylegesen mi zajlik körülöttük, és, hogy a színfalak mögött a politikacsinálás nem így zajlik. Van a szűk elitcsoport, ami mindig állandó, és csak úgy tűnik, hogy demokratikus vita folyik, de annak a valóságos politizáláshoz szinte soha nincs köze.

– 2016-ban, illetve azt megelőzően, amikor Donald Trump feltűnt ezen a térképen, róla azt mondták, hogy kívül áll ezen az eliten. Mit gondol, betöltötte, vagy sem ezt a fajta szerepet? Tudom, hogy ön az ő elnöki működését kritizálta.

– Igen, össze is foglalta a kritikámat. De, hogy visszamenjünk 2016-hoz, akkoriban ő tényleg előnyt szerzett a leírt, elittel uralt politikai környezetből, amikor mindenkit bírálni tudott. Támadta Bushékat, aztán megfordult és támadta Clintonékat is. Mindenki meglepetésére győzött, ő szokva volt ahhoz médiakörnyezethez is, amelyet lefestettem az előbb. Győzött, mert az emberek felismerték, hogy a problémák teljesen eltérnek attól, amit a média lefest a számukra. Trump felhívta a figyelmüket az ipar leépítésére, a kereskedelem alakulására, a hagyományos külpolitikára, és változtatni akartak ezen, vagy éppen a bevándorláson, ezek a tényezők vezették sikerre Trumpot 2016-ban. Sajnos elnökként inkább figyelt arra, hogy saját médiajelenlétét gondozza, minthogy lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a politika tényleg átalakuljon. A régi rendszer foglyává vált, képtelen volt egy olyan kormányt kiépíteni, amely megkérdőjelezi a korábbiakat és olyan intézkedéseket tesz, amelyek választ adnak a felmerülő problémákra. Ezek voltak az okai a kezdeti támogatásomnak irányában, majd a kritikámnak.

– Ezen a ponton miként értékeli, az amerikai konzervatívok mit képviselnek, vagy keresik az utat? Múlt héten tartottak a nemzeti konzervativizmus konferenciát Floridában, Orlandóban. Így a távolból követtem, interjút is készíthettem részvevővel. Ott is egy meglehetősen érdekes vita zajlott. Szóval, a konzervatívok látják az utat előre?

– Próbálják látni. Úgy értem, hogy jelenleg az Egyesült Államok mindkét pártja meglehetősen kaotikus. Rengeteg irányzatból állnak, amelyek esetenként sokkal inkább vannak vitában egymással, mint a másik párttal. Ez jó ideje tart, de, ha most kifejezetten a republikánusokat nézzük, akkor 2020-ban fordult elő először, hogy nem volt egységes politikai programfelületük. Az csak annyi volt, hogy támogatni Trumpot. Nem tudtak egyetértésre jutni abban, hogy milyen politikai program mellett állnak. Egyébként hasonló a belső megosztottság a demokraták oldalán is. A konzervatívok valóban keresik azt, ami egyesíti őket, és tartalmat ad ennek. Jelen pillanatban, ami egyesíti őket az az woke-kultúra elutasítása – talán már Magyarországon is mindenki tudja, mi is ez – a gender ügyek, kritikai fajelmélet. Ez igazán sokakat mozgat meg a konzervatívok világában. De nem igazán az a téma, amely a vállalatok világában élő, anyagi támogatást biztosító konzervatívokat érintené, ők jóval kevésbé lelkesek, mint az átlag választók tömegei. Talán ennek eredményeként, vagy esetleg más miatt, de a konzervatívok nem igazán rendelkeznek egységes tervvel, konkrét politikai javaslattal arra, hogy miként lépjenek fel az erősödő „woke” jelenség ellen, mit tegyenek azokkal a mélyben húzódó okokkal, amelyek kiváltják.

– Mik lennének az ön javaslatai ezt tekintve a republikánusok, illetve konzervatívok számára? Milyen konkrét politikai lépésekre lenne szükségük, milyen válaszokat adjanak bizonyos kérdésekre? Akár a woke ügyekre, és mindazokra a dolgokra, amelyek emögött a kifejezés mögött vannak.

– Nem akarok belemenni a magyar politikába, de pontosan az egyik ok, ami miatt olyan nagy az érdeklődés Magyarország iránt az amerikai konzervatívok részéről az az, hogy az Önök kormánya képesnek mutatkozott, és szándéka is volt arra, hogy egyesítse ezeket a kulturális álláspontokat a komoly politikai intézkedésekre vonatkozó elképzelésekkel. Én úgy látom, hogy például a család témája ilyen lehetne az amerikai konzervatívok számára is, egy fontos és sikeres ügy lehetne. Átgondolni, hogy miként lehetne javítani a családpolitikát, a családok anyagi támogatását, a gyerekvállalást és –nevelést az Egyesült Államokban. Ez jelentékeny ügy. Olyan, ami megmozdítja a konzervatívokat, de elér sokakhoz a konzervatívokon túl is, akár a baloldalon, vagy olyanok körében, akiket még csak nem is érdekel a politika. Én azt hiszem, hogy ez lenne az első, és nagyon logikus lépés, de van még egymillió egyéb téma, ami azért jóval nehezebb. Azt hiszem a családpolitika egy jó kiindulópont lehetne.

– A patriotizmus, a hazaszeretet, változatlanul meghatározó alapelv az amerikai polgárok számára?

– Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok keresi annak útját, ami újra-egyesítené az országot. Azt mondanám, hogy bizonyos mértékig ennek az egész woke ideológiának a felkarolása az elit egy részéről egyfajta kétségbeesett kísérlet arra, hogy találjanak egy közös ideológiát. Csakhogy – azt hiszem elég nyilvánvaló okokból – ez az ideológia túl sok ellentmondást takar, és túlságosan megosztó ahhoz, hogy sikerrel pályázhasson az egyesítő ideológia szerepére. Úgy látom, társadalmi és kulturális értelemben Amerika egy nehéz hely. Olyan kapcsolódási pontot találni, ami igazolja az állam cselekvését, a meghatározza a nemzeti érdeket sokkal nehezebbé vált, mint egy egészséges társadalomban lennie kellene. Pedig itt kezdődik az is, hogy újjáépüljenek egyes gyakorlati és gazdasági tényezők.