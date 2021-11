Titokzatos potyautasra bukkant a hajó legénysége

A Marco Islandi Rendőrkapitányság szerint egy két méter hosszú piton felszökött egy vitorlás hajó fedélzetére a Florida-szigetcsoporthoz tartozó Florida Keys közelében, és csak akkor bukkantak rá, amikor a legénység kikötött az állam másik oldalán, mintegy 160 kilóméterrel odébb.

A kellemetlen felfedezésre pénteken került sor a hajó zuhanyzójában, miután a hajó kikötött – írja a The Guardian.

A rendőrkapitányság több fotót is közzétett egy egyenruhás tisztről, aki a csónakon vigyorog, miközben a piton többszörösen a karja köré tekeredik.

Officers responded to a call for a snake on a boat at Rose marina today, Officer Prigge was able to capture the python and release it to local wildlife handler Bobby Monroe!!#MarcoIsland #MIPD #SWFL #BetterTogether #Snakes #Python #Florida #Boat #Marina #Police pic.twitter.com/BRS7BvoaQn

— Marco Island PD (@MarcoIslandPD) November 12, 2021