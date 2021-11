Skorpiók lepték el az utcákat, hárman meghaltak

Pénteken a Nílus melletti térségben különösen heves jégeső és vihar tombolt, mely a település utcáira és a városlakók otthonaiba sodorták az ízeltlábúakat. Az egészségügyi minisztérium szóvivője az Al-Ahram hírügynökségnek elmondta, hogy a tomboló vihar és az eső kimosta búvóhelyeikről a skorpiókat és a kígyókat, áramszüneteket okozott, és sok világítóoszlop és fa kidőlt az utcákon.

#Egypt : Health official in Aswan has told BBC that the heavy thunder & hail storm there washed scorpions into the streets & people’s homes - causing 400 people to be stung - in the rains scorpions seek refuge anywhere they can… #أسوان #مِصر

pic.twitter.com/zGbWzTNMQn

— sebastian usher (@sebusher) November 13, 2021