Elhunyt Wilbur Smith író

A közlemény szerint Smith fokvárosi otthonában, váratlanul hunyt el.

Az 1933-ban Zambiában (akkori nevén Észak-Rodéziában) született író nevéhez számos, Afrikában játszódó kalandregény fűződik, több könyvét meg is filmesítették, egyebek között Burning Shore (magyarul: Lángoló part) című, nagy sikerű bestsellerét.

We are sorry to announce that the beloved, global bestselling author Wilbur Smith passed away unexpectedly this afternoon at his Cape Town home, with his wife Niso by his side. https://t.co/vHT7uIiwu1 pic.twitter.com/fh91Z11G86

— Wilbur Smith (@thewilbursmith) November 13, 2021