Lezuhant a repülő: elhunyt William Shatner űrhajós társa

William Shatner űrhajós társa, akivel a múlt hónapban történelmi jelentőségű űrrepülést hajtott végre, csütörtökön egy New Jersey-i repülőgép-balesetben elhunyt – közölte az NBC News.

A New Jersey állam rendőrsége szerint a 49 éves Glen de Vries és a New Jersey állambeli Hopatcongban élő Thomas P. Fischer nemsokkal délután 3 óra után vesztették életüket. A Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (Federal Aviation Administration-FAA) még vizsgálja a csütörtöki balesetet – közölte a rendőrség.

A New Jersey Herald jelentése szerint a FAA riasztotta a hatóságokat, miszerint eltűnt egy repülő a Kemah-tó közelében, északnyugatra Newarktól. A mentők körülbelül egy órával később találták meg a roncsokat – írja az újság. A Herald azt írja, a FAA első jelentése szerint a repülőgép teljesen „megsemmisült” a balesetben, amely eddig „ismeretlen körülmények között” történt.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs

